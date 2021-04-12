مدير مؤسسة الكهرباء فرع مديريتي سيحوت والمسيلة يستجيب لنداء مواطني منطقة مظلميت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

ناشد مواطني منطقة ظلميت بمديرية المسيلة خلال الأيام القليلة الماضية، مدير مؤسسة الكهرباء فرع سيحوت والمسيلة الأستاذ سالم أبوبكر السقاف، لتوفير محوّل كهرباء كبير يتناسب مع زيادة الاحمال بالمنطقة، بدلاً من المحوّل القديم الذي انخفضت كفاءته بسبب زيادة الاحمال لصغر حجمه .



وبناءً على المناشدة التي أطلقها مواطني منطقة ظلميت، استجاب مدير مؤسسة الكهرباء فرع مديريتي سيحوت والمسيلة الأستاذ سالم السقاف، من خلال توفير محوّل جديد لمنطقة ظلميت بقوة ( 315kv )، حيث شرع الفريق الهندسي يوم أمس السبت في عملية التركيب فور وصول المحوّل الجديد، كما أوضح السقاف بأن المحول القديم لمنطقة ظلميت تم تركيبه بمنطقة شرخات لتناسبه مع حجم المنطقة ذات الاحمال المنخفضه .

وأعرب السقاف عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة المهرة الأستاذ محمد علي كلشات، ونائبه الأستاذ سعيد مبارك دويل، على دعمهم السخي لمؤسسة الكهرباء فرع مديريتي سيحوت والمسيلة .

كما قدم السقاف جزيل شكره لمدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، لتسهيل كافة الصعاب التي يواجهها الفريق الهندسي بالمؤسسة، ولما يبذله من جهد من خلال مطالباته المستمرة لدى الجهات المختصة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمه لشبكة بمديرية المسيلة ، وثمن السقاف الجهود الجبارة التي يبذلها رئيس قسم شبكة كهرباء المسيلة الأخ محمد صالح مسمار وفريق العمل بالفرع، في سبيل استمرار خدمة الكهرباء في عموم المديرية.

وطمئن السقاف جميع مواطني مديرية المسيلة، بإتمام كافة التجهيزات من صيانة المولدات وغيرها لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة.