شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدارة كهرباء مديرية شحن تتسلم مولد كهربائي ضمن استعدادا لشهر رمضان والصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

تسلمت إدارة كهرباء مديرية شحن بمحافظة المهرة، مولد كهربائي بقوة 1400kva، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، وفرع شركة النفط بالمحافظة، لتعزيز الطاقة التوليدية استعدادا للصيف القادم وشهر رمضان المبارك.



ويأتي دعم السلطة المحلية لكهرباء مديرية شحن نظراً للتوسع السكاني والتجاري وللتغلب على العجز في الطاقة لاسيما في الصيف القادم.

وعملت السلطة المحلية على دعم محطات الكهرباء في جميع مديريات المحافظة لأجل استقرار خدمة الكهرباء واستمرارها، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.