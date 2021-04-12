مرصد أين للحقوق والتنمية بالشراكة مع التثقيف الصحي يطلق حملة توعوية من مخاطر تفشي الوباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

نفذ مرصد أين للحقوق والتنمية حملة توعوية بمخاطر فيروس كورونا، في مديرية الغيضة، للمساهمة في إيصال التوعية المجتمعية إلى أوسع نطاق، جاء ذلك بالشراكة مع إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة، بهدف رفع مستوى التوعية الاجتماعية في المحافظة لتجنيب المواطنين من المسببات الناقلة لفيروس كورونا المستجد.



وتضمنت الحملة نشر ملصقات حائطية توعوية في الأمكان العامة والمحلات التجارية والأسواق، واستهدفت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي في الخطة التوعوية من خلال توعية وثقيف المواطنين وتعريفهم على أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية المتوجب اتخاذها.

من جانبه ثمّن مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي الأستاذ أمين حسن، الدور الكبير الذي يقدمه مرصد أين، في نشر التوعية الصحية والوقوف الى جانب مكتب الصحة، في ظل الجائحة، حسب الإمكانيات المتاحة.. معرباً عن بالغ امتنانه لإدارة المرصد، وداعياً جميع منطمات المجتمع المدني بتقديم المساندة في جانب التوعية من مخاطر فيروس كورونا.