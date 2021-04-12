بن نيمر يدشن استلام المساعدات العمانية الرمضانية المقدمة لمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، بمنفذ شحن الدولي، عملية استلام المساعدات العمانية الرمضانية المقدمة من سلطنة عُمان الشقيقة سنوياً لأبناء محافظة المهرة.



وفي حفل التدشين، الذي حضره عن الجانب العماني الشيخ محمد بن حمود الذهلي القائم بأعمال رئيس الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، ومدير فرع الهيئة بمحافظة ظفار العمانية الشيخ أحمد سهيل قطن، ومساعده الشيخ سعيد سعيدان، أوضح الأمين العام بن نيمر أن هذه المساعدات هي إمتداد لمسيرة الخير والعطاء التي أسسها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وانتهجها من بعده صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، المتمثلة بتقدم مساعدات غذائية رمضانية لأبناء محافظة المهرة سنوياً، في إطار برنامج ( إفطار الصائم).

وأشاد بن نيمر بجهود الشقيقة سلطنة عُمان حكومةً وشعباً في مساعدة إخوانهم أبناء محافظة المهرة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف مناطق ومديريات المحافظة، إضافة إلى المساعدات الغذائية الرمضانية المستمرة منذ عشرات السنين.

بدوره أشار رئيس الهيئة العمانية للأعمال الخيرية الشيخ محمد بن حمود الذهلي، أن المساعدات الغذائية لهذا العام قدرت بـ102 قاطرة محملة بـ24400 سلة غذائية مقدمة لكافة مديريات ومناطق محافظة المهرة.

حضر التدشين، مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت، ومدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، ومدير عام مديرية حات الشيخ محسن مشخفي، ومندوب الهيئة العمانية بالمحافظة الأستاذ عبدالله نيمر