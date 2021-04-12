تواصل الأعمال في ردم المقطع بكيلو 55 بمنطقة الفتك طريق الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

تواصل مؤسسة الطرق والجسور بمحافظة المهرة وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، عملية ردم المقطع الذي جرفته سيول العاصفة المدارية لبان 2018م بمنطقة الفتك طريق الغيضة - حوف كيلو 55.



وتأتي هذا الأعمال ضمن خطة السلطة المحلية وتنفيذأ لتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر ، لإعادة تأهيل وصيانة الطرق المتضررة من السيول في عموم مديريات المحافظة لتسهيل عملية تنقل المواطنين بسهولة ويسر ورفع المعاناة عنهم.

إلى ذلك أوضح مدير عام مؤسسة الطرق والجسور المهندس عوض أحمد قويزان بأن الأعمال تجري على قدم وساق في ردم المقطع بمتابعة ودعم مباشر من قبل المحافط الأستاذ محمد علي ياسر، مشيرا إلى أنه تم رفع دراسة إلى صندوق صيانة الطرق لعمل حماية من الخرسانة وكذا جدران من الأحجار والاسمنت لتفادي التآكل عند الأمطار لضمان ديمومته.

وأشاد قويزان بالدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لقطاع الطرق وحرصة على صيانة الطرق المتضررة من السيول والأمطار وإعادة تأهيلهامن جديد.