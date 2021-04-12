مصدر بصحة حضرموت يكشف عن سبب تأخير مصنعي الأكسجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 - خاص

أكد مصدر مسؤول بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، أن اصلاح وصيانة مصنعي الأكسجين تجري على قدم وساق.



وأوضح المصدر أن سبب التأخير يعود لعدم سرعة وصول الزيوت والفلاتر وقطع الغيار من سلطنة عمان بكلفة بمبلغ 17 ألف دولار بدعم من السلطة المحلية.

وفيما يخص توفير الأكسجين للمرضى، أكد المصدر أن هناك خطة مبرمجة سيتم تنفذها لمعالجة هذه المشكلة .. مؤكدا أن مراكز العزل ستحظى بالاهتمام والرعاية الكاملة من خلال توفير كل المتطلبات من أكسجين وعلاجات شبة مجانية لجميع المرضى.

وقال المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصحة والسكان مقدما الشكر والتقدير للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ البحسني ومعالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح