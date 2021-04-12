أركان المنطقة العسكرية الثانية يشهد عرضا عسكريا مهيبا بلواء بارشيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

شهد أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، عرضا عسكريا مهيبا لسرايا من القطاعات العسكرية ، وذلك في ظل رفع درجة الإستعداد القتالي العالي لوحدات المنطقة العسكرية الثانية.



وألقى أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان كلمة للعرض العسكري إستهلها بنقل تحيات وتهاني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، كما هنأ القائمين بهذا العرض المهيب الذي شهد قمة الضبط والربط العسكري الذي بدوره سيؤدي إلى رفع الهمم والمعنويات لدى الأفراد والضباط بكافة الألوية والوحدات بالمنطقة الثانية حيث يأتي هذا وقوات النخبة الحضرمية على أعتاب أبواب الذكرى الخامسة لتحرير ساحل حضرموت من العناصر الإرهابية ، فيما سيتم بمناسبة الذكرى الخامسة إقامة حفل تكريم القادة والضباط والجنود المبرزين من كافة الوحدات لقاء تفانيهم وإخلاصهم بمهامهم الموكلة إليهم.

مؤكداً العميد ركن عويضان جملة الإشادات لهذه القوة الحضرمية على مستوى مسؤولين كبار بالدولة و بدور المنطقة العسكرية الثانية في حفظ الأمن وإستتباب الإستقرار الذي تشهده المحافظة وما تتمتع به تلك القوة من أعلى درجة اليقظة العالية والحس الأمني فهي محط أفتخار أهالي حضرموت جميعا وهذا ما عبر عنه أبناء المجتمع الحضرمي بالداخل والخارج.

وأجزل بكلمات الشكر والثناء لقيادة دول التحالف العربي على رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في دعمهم العسكري اللا محدود حيث أنهم أولوا إهتمام كبير منقطع النظير في إعداد وتجهيز هذه القوة الحضرمية وإسنادها بشتى مختلف المعدات والأسلحة وخير دليل على ما نتج عن هذا الدعم الكبير نراه اليوم بمحافظة حضرموت ، وأضاف قائلا ونحن بالمقابل وخير ما نقدمه هو الإنضباط والحفاظ على تلك الدعم والمعدات والأسلحة ونحسن إستخدامها بكل حرص وأمانة.

وفي بداية الحفل ألقى قائد لواء بارشيد العميد ركن عبد الدائم الشعيبي رحب فيها بالحضور وفي مقدمتهم أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان مؤكداً أن البوابة الغربية لحضرموت مصانة برجالها الأوفياء وبدماء زكية سالت على هذه الأرض من اجل عزة وكرامة الإنسان الحضرمي .

وعقب الاختتام تفقد أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان معية القيادات العسكرية عدد من النقاط العسكرية التابعة للواء بارشيد ومعسكر الحمراء مؤكداً لهم أهمية الضبط والربط العسكري في القوة العسكرية والحرص على التعامل الأمثل مع المواطنين المارين بتلك النقاط .