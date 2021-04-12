شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ربط مديرية غيل باوزير من كهرباء الفقيد السقطري بالشحر وفصلها من محطة الريان المركزية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

تمت عملية ربط خط كهرباء غيل باوزير 33KV من محطة الفقيد عوض السقطري بالشحر، يوم الأحد، وفصلها من محطة الريان المركزية.



وتمت عملية الربط الكهربائي قبل دخول شهر رمضان المبارك، وتأمين مناطق شرق المكلا من محطة الفقيد عوض السقطري بالشحر، والتي تحتوي على 40 ميقا واط.

وصرح مصدر مسؤول بمؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، ان العملية تمت بتوجيهات من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لربط مديرية غيل باوزير بالمحطة، والتي بحاجة لـ18 ميقا واط لتغطية المديرية من الكهرباء.