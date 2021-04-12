خروج كهرباء عدن عن الخدمة والمؤسسة تلتزم الصمت

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة عدن، من بعد ظهيرة الأحد وحتى وقت متأخر من الليل، انقطاعاً تاماً لخدمة الكهرباء عن جميع مديريات العاصمة المؤقتة.



وقال سكان محليون إن منظومة الكهرباء خرجت عن الخدمة دون معرفة الأسباب، وسط صمت من المؤسسة والسلطات.



وشهدت المدينة خلال الآونة الأخيرة احتجاجات شعبية تنديداً بانقطاعات الكهرباء المتواصلة.



وعادة ماترجع مؤسسة الكهرباء أسباب الانقطاع المتكرر والطويل إلى نفاد مادة الوقود.



وتعاني مدينة عدن وضعا سيئا جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف، في الوقت الذي تستقبل فيه المدينة شهر رمضان بعد يوم واحد.

