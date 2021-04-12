صراع الأراضي.. مقتل وإصابة خمسة أشخاص في حزم العدين غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب خمسة أشخاص بينهم نساء وأطفال، الأحد، في نزاعات على الأراضي، بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن خلافاً نشب بين أسرتين من "آل الحكمي" و "آل الحريمي" بمديرية حزم العدين غرب إب، حول قطعة أرض، تسبب بمقتل مُسن وإصابة 4 نساء وأطفال.



وحسب المصادر فإن 4 أشخاص من أسرة "الحريمي" هاجموا منزل المواطن "غالب يوسف صالح الحكمي 80 عام" على إثر خلافات بينهم على قطعة أرض، واعتدوا عليه وعلى أسرته بالضرب بآلات حادة ماأدى إلى مقتله وإصابة زوجته و3 من بناته بإصابات متفاوتة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نزاعات كبيرة على الأراضي، ارتفعت وتيرتها خلال سنوات الانقلاب بسبب تغذية المليشيا لتلك الصراعات وتعطيل مؤسسات القضاء المعنية بالبت في قضايا المواطنين.

