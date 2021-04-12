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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021
الخليج 365 - المكـلا
رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :
- الموز = 400 ریال
- التفاح المحلي = 1000 ریال
- التفاح الخارجي = 1600 ریال
- البرتقال الخارجي= 1800 ريال
- الباذنجان = 400 ریالا
- الكوسة = 400 ریال
- البصل = 400 ریال
- الثوم = 1500 ريال
- الجزر = 1000 ریال
- الخیار = 800 ریال
- اللیمون = 1200 ریال
- الطماطم = 500 ریال
- البطاطس = 500 ریال
- لحوم الأغنام = 5000 ریال
- لحوم الابل = 6000 ریال
- لحوم الأبقار = 4500 ریال
- سمك الثمد = 1800 ریال
- سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال