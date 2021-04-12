تدمير باليستي حوثي و6 مسيرات مفخخة تجاه السعوددية و"الإدانات تتوالى"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدمير باليستي حوثي و6 مسيرات مفخخة تجاه السعوددية والإدانات تتوالى

الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365

اعترض التحالف العربي بقيادة السعودية، صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو المملكة، فيما استنكرت دول ومنظمات الإرهاب الحوثي.



وقال التحالف في بيان، الأحد، إن قواته تمكنت من اعتراض صاروخ وطائرة مسيرة مفخخة أطلقتهما مليشيا الحوثي نحو جازان.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أخرى أطلقتها مليشيات تجاه المملكة.

كما اعترضت قوات التحالف ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة ليصبح عدد الطائرات 6 خلال الساعات الأخيرة.

وفي إطار الإدانات الدولية، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان، التصعيد العدائي لمليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

واعتبر الأمين العام استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ والطائرات باتجاه المدنيين في السعودية جرائم حرب، وتحديا سافرا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

كما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة، من خلال صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأكدت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدورها، استنكرت البحرين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مفخخة وصاروخا باليستيا تجاه السعودية.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.