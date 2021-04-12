قافلة غذائية جديدة لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - سيّرت الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب، الأحد، قافلة غذائية متنوعة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهات القتال في المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة.

وانطلقت القافلة من مدينة مأرب برفقة عدد من قيادات الهيئة الشعبية، عدد من القيادات العسكرية، وقيادات المقاومة الشعبية في المنطقتين، والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذا الدعم والإسناد الذي يظهر قوة التلاحم الشعبي مع الجيش والمقاومة في معركة القضاء على الإنقلاب الحوثي الكهنوتي.

وأكد نائب رئيس الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب الشيخ عبدالكريم حمد حيدر، أإن هذه القافلة الغذائية مقدمة من الهيئة لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات الصمود والتصدي والعزة والبطولة.

وأشاد حيدر بجميع المساهمين والداعمين لهذه القافلة الغذائية من التجار ورجال الأعمال، مؤكدا أن هذا دعم لإخوانهم في جبهات الشرف والعزة من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يخوضون معركة انهاء الشرذمة الحوثية.

وأشار حيدر إلى ان الهيئة الشعبية ستستمر في دعم الأبطال في مختلف الجبهات القتال بالمحافظة مؤكداً استعداد محافظة مأرب برفد جبهات القتال بالمال والرجال حتى القضاء على مشروع المليشيات المدعوم من طهران.

من جانبه عبر نائب رئيس شعبة الإمداد في المنطقة العسكرية السابعة العقيد حسين عوض عن شكره للهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب لما تقوم به من جهود في دعم وإسناد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال.

ولفت إلى أن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل يحققون الإنتصارات الكبيرة على عناصر المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً في مختلف جبهات القتال في كل المواقع والمناطق العسكرية.

وتعد هذه القافلة هي الثالثة التي تسيرها الهيئة لدعم المرابطين في جبهات العزة والكرامة من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ تدشينها المرحلة الثانية من عمليات الدعم الشعبي، في شهر ابريل الحالي.

يذكر ان الهيئة الشعبية للدفاع عن مارب بدأت تسيير القوافل الغذائية في صيف العام الماضي 2020م.