تعز.. اتهامات للأغذية العالمي بتوزيع قمح "مليء بالشوائب"

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهم مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بتوزيع قمح "رديء ومليء بالشوائب".



جاء ذلك في مذكرة للمكتب موجهة إلى محافظ المحافظة نبيل شمسان، أطلع عليها "يمن شباب نت".



وقال المكتب، إن "اللجنة الرقابية الخاصة بمعاينة وفحص مواد الاغاثة ومدى مطابقتها لمواصفات البرنامج وكذلك مدى صلاحياتها للاستخدام الآدمي؛ خلصت إلى أن القمح المصروف لمديريتي المظفر والقاهرة في شهر مارس الماضي غير مطابق لمواصفات البرنامج كون المواصفات هو قمح آخر مدعم بالحديد والفوليك".



وأضاف أن القمح "رديء ومليي بالشوائب وتعتبر كميات معادة من الشهر السابق وتم طحن كميات كبيرة منها خارج المصنع ولا يوجد خيط تختيم الوكالة".



وطالب مكتب الصناعة والتجارة المحافظ بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بالالتزام بالمواصفات المطلوبة لمواد الإغاثة وعدم صرف أي كميات للمستفيدين إلا بعد المعاينة والفحص من قبل اللجنة الرقابية.



في السياق، قال عامل في المجال الإغاثي بتعز لـ"يمن شباب نت"، إن "مواد الإغاثة عند الدخول إلى مدينة تعز لا تخضع للفحص من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، قبل التوزيع"، دون مزيد من التفاصيل.



وسبق أن ضبطت السلطات في تعز مواد إغاثية غير صالح للاستهلاك الآدمي، تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.



وكانت إدارة حماية المستهلك بتعز قد رفعت في وقت سابق بمذكرة للسلطة المحلية، طالبت بمنع دخول المواد التي تبقى لفترة انتهاء الصلاحية أقل من ستة أشهر إلى المدينة.

