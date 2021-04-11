يمن شباب في رمضان.. تعرف على قائمة المسلسلات والبرامج ومواعيد البث

المنامة - ياسر ابراهيم - تطل قناة يمن شباب الفضائية على مشاهديها خلال شهر رمضان المبارك؛ بباقة متنوعة من المسلسلات الدرامية والكوميدية والبرامج الاجتماعية والدينية والإنسانية المتميزة والهادفة.



ليالي الجحملية



يأتي في مقدمة هذه الباقة التي ينتظرها اليمنيون؛ مسلسل "ليالي الجحملية"، الذي يعد أكبر عمل درامي يمني، وهو مسلسل اجتماعي وإنساني مُشوق مستوحى من البيئة الشعبية لسوق الجحملية الشهير في مدينة تعز بداية تسعينات القرن الماضي.



يتميز سوق الجحملية بكونه صورة مصغرة للمجتمع اليمني؛ فيتشارك أبطاله القادمون من مناطق مختلفة من اليمن للعيش في هذا الحي ويتفاعلون مع الأحداث اليومية.



تحضر بنت صبر المكافحة كبائعة في السوق، كما تعمل فيها الأسرة العدنية والصنعانية والتعزية في انسجام أحيانا واختلافات تفرزها البيئة أحيانا أخرى.



على طريقته الخاصة راح يفتش المؤلف عن شكل وصورة ولون ورائحة الماضي في ذلك المكان، والوجه الآخر للتاريخ المنسي ويعيد لنا خلال شهر رمضان المبارك جمال المساء اليمني الأول وطقوس الحب والوعد.





صراعات على الأرض والعقارات الموروثة وصراع الحب والكراهية، الصمود والتضحية، كلها خطوط درامية مترابطة ومتناسقة، تروي واقًعا تختلط فيه دموع الفرح والحزن، ومشاعر القوة والغضب تم تتويجها بتوثيق درامي لأجواء رمضان في اليمن والعادات المرتبطة بالإرث الديني التقليدي مثل الموالد والشعبانية وغيرها.



شقاوات الزمن الجميل ومكر المتخاصمين ممزوج بجمال الضفائر ورائحة المشاقر التعزية في أكبر عمل درامي يمني، وهو من تأليف الدكتور وسيم القرشي رئيس مجلس إدارة شبكة يمن شباب، وإخراج فلاح الجبوري.

وقال مدير البرامج المتنوعة في "يمن شباب" الزميل عمار غيلان، إن "ليالي الجحملية صُور بأعلى تقنيات الإنتاج الدرامي، وشيدت له مواقع تصوير خاصة في عدد من المناطق، وعلى نحو غير مسبوق".



وتوزعت بطولته على نخبة من أكبر نجوم الدراما اليمنية منهم، "فهد القرني وسالي حمادة وعامر البوصي ونجيبة عبدالله ومحمد عبدالله حسن وعبدالكريم مهدي والفنان الغنائي صلاح الأخفش وآخرون".



كابيتشينو

يعود الكوميديان الشهيران صلاح الوافي ومحمد قحطان في مسلسل "كابتشينو" المثير، بمشاركة مجموعة من أشهر نجوم الكوميديا في اليمن.



يدور المسلسل حول كافيه حديث بمعايير عالية يعمل فيه شاب ريفي اسمه عبدالودود مع عائش وهو شاب آخر يختلف في مظهره تماما عن أسلوب حياة عبدالودود، ليعيش الجمهور في حلقات منفصلة أظرف المواقف بين زميلي العمل مع زبائن الكافيه بشكل يومي.

"عبدالودود" شاب بسيط يعيش في الريف يملك قريبه كافيه حديث في المدينة، يحتاج قريبه إلى عامل في الكافيه ولمعرفته بظروف عبدالودود ورغبته في مساعدته أيضاً، يقرر استخدامه كجرسون في الكافيه.



أثناء عمله في الكافيه وبسبب ثقافته الريفية البسيطة والتعقيدات المطلوبة من جرسون في كافيه؛ تحدث مفارقات كوميدية كبيرة يضاعف من أحداثها وجود جرسون سابق يعيش وسواس النظافة والخوف من الآخرين، ويقاوم تطفل عبدالودود وهو في الحقيقة يحمل في نفسه شخصية ريفية يحاول إخفاؤها بمظهره الحديث وطريقة تعامله المبلغ فيه.



كاشير الكافيه شابة ذات شخصية قوية تعقّد من مهمة عبدالودود أكثر وأكثر، كما أنه يدخل في حالة تعاطف مع عاملة صومالية وخطيبها اللذين يعملان في غسيل السيارات أمام الكافيه.



الإمام أحمد بن حنبل



مسلسل تاريخي ضخم، تتناول أحداثه قصة حياة رابع أئمة الإسلام الإمام (أحمد بن حنبل)، متعرضا للعديد من الأحداث التي وقعت في حياته، بالإضافة إلى تناول حياته الشخصية بدءا من مولده ودراسته وعلمه حتى وفاته.



المسلسل من انتاج مؤسسة قطر للإعلام، أنتج خصيصا للعرض الرمضاني، يشارك في هذه العمل الدرامي مجموعة كبيرة من الفنانين من سبع دول عربية بأكثر من 70 ممثل وممثلة، في 30 حلقة مدة كل حلقة 50 دقيقة.



رحلة حظ



للسنة الثالثة على التوالي يواصل برنامج "رحلة حظ" تربعه على عرش البرامج المسابقاتية الميدانية، ويصنع لنفسه فيها مسارا خاصا في شهر رمضان المبارك يصل فيه إلى كل بيت يمني من خلال شاشة قناة يمن شباب.



يسافر بنا هذا البرنامج في أرجاء اليمن تسافر معه عواطف المشاهد الى محطات مختلفة، فمن أجواء التنافس واختبار معلومات المشاهد حول معالم وعادات اليمن ينتقل الى الكوميديا التي يصنعها المتسابقون من خلال فقرة تمثيل المثل، ثم يذهب إلى أجواء القلق والإثارة في فقرة بريد الحظ لتنهمر دموعنا تأثرا مع دموع الفائزين برحلة العمر في فقرة عمرتك معنا، ثم ننطلق إلى الفقرة التي تجمع الإثارة والقلق والكوميديا في فقرة واحدة وهي الميدان يا حميدان.



يرسم الفنان المحبوب خالد الجبري بهذا البرنامج البسمة ويخلق روح المنافسة ويحمل الكثير من فقرات الترفيه والمرح إلى مختلف المدن والقرى والوديان التي يزورها والتي تنتظره بشغف.



في موسمه الثالث سيقدم فيه العديد من الفقرات الميدانية المتنوعة والمسابقات والجوائز في مختلف محافظات الجمهورية برفقة المع نجوم الدراما في اليمن مما يجعله البرنامج المسابقاتي الميداني الأول في اليمن الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية على شبكة يمن شباب الإعلامية.



رمضان والناس



لأكثر من أربع سنوات وهو يحقق الأعلى مشاهدة ضمن هذه الفئة من البرامج على القنوات اليمنية؛ يستهدف برنامج رمضان والناس الأسرة اليمنية ليجمع لها خلال ساعة ونصف من البث المباشر ما يرغب في معرفته وسماعه كل أفراد الأسرة خلال الشهر الكريم.



يبث بشكل يومي في رمضان من استوديوهات يمن شباب لينقل لنا أجواء رمضانية متنوعة من مناطق مختلفة، ويعيش حياة الناس وعادات الشعوب في رمضان باختلاف الزمان والمكان.



كما يناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية ويثريها بنقاش وتقارير ميدانية مسجلة تلائم الموضوعات المطروحة، مروراً بجرعة توعوية صحية تهتم بصحة الصائم، وكيفية تعامل الصائمين مع الشهر الفضيل تجنباً لأي مشكلات صحية، وينقل العديد من مظاهر البهجة باستقبال الشهر الكريم في مختلف ربوع وطننا الحبيب.



ولتحقيق الفائدة المرجوة؛ يستضيف البرنامج عدداً من الشخصيات التي تسلط الأضواء على السلوكيات الخاطئة اجتماعيا وفي إطار الأسرة مع طرح الحلول وسبل الوقاية والعلاج في إطار طرح ثقافي توعوي معتدل يتناول تلك القضايا بالاهتمام وإبراز الجوانب الإيجابية في المجتمع.



تتخلله فقرة دينية عن الذوق العام والحياة اليومية والصفحات البيضاء ويتناول كل ما يخص الأسرة المسلمة في رمضان، فيما تعد فقرة مطبخ رمضان إحدى أهم فقرات البرنامج والتي تنال مشاهدات عالية واهتمام كبير من الأسرة في رمضان حيث يقدم الشيف أشهى المأكولات والطبخات في المطبخ اليمني والعالمي.





شباب القرآن



برنامج شباب القرآن من أروع ما سيقدم على شاشة يمن شباب خلال هذا الشهر الكريم تحفيزاً للناشئة على حفظه، ومنبر للتنافس في أشرف وأنبل ميدان، والذي يتسابق فيه عدد من حفاض كتاب الله العزيز نعيش معهم المنافسة ونتدبر آيات الله، ويعرض يوميا بعد صلاة التراويح.



تتخلل هذه الأجواء الروحانية باقة من أروع ما غرد به منشدين الزمن الجميل والمفتقد في تفاصيل الحاضر وأعذب ما سمعناه من الاناشيد الخالدة التي أطربت الأجيال وتركت في نفوسهم اثرا نحتاج لتجديده الذي جعلنا نعيد انتاج عدد من أروع ما أدى ولحن المنشدين في العصر الذهبي للفن الاصيل منذ الثمانينات وحتى اليوم.





لو كنت معهم



برنامج ديني دعوي وتوعوي في السيرة النبوية التي هي التطبيق العملي الذي يسر على الناس فهم مبادئ الإسلام والالتزام بقواعده.



ولكن ماذا لو كنت معهم ماذا لو عِشْتُ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو عشتُ مع الصَّحب الكرام في الأزمنة الفاضلة؟ ماذا لو كنتُ مع الذين وصَفهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يَلونهم، ثم الذين يَلونهم؟ كل هذه التساؤلات، يجيب عليها الدكتور برهان نمر في 30 حلقة خلال شهر رمضان.





بذرة خير



برنامج يهدف إلى إحياء خلقاً اجتماعياً بدأ يخفت بريقه في ظل مادية الحياة وسعار التنافس المحتدم بين البشر. برنامج إنسـاني يستهدف الحالات المكافحة والعاملة من الرجال والنساء شبه المعدمين ممن داهمهم الفقر، إما لفقدان من يعولهم أو مرض يمنعهم من العمل أو طلاق.



البرنامج يسلط الأضواء على هذه الحالات كنماذج ناجحة يقتدى بها ونمد لهم يد العون من خلال دعمهم لشراء معدات لتطوير مشاريعهم الصغيرة تقديرا لصبرهم وكفاحهم، ورفضهم الاستسلام لضغوط الحياة ومد يدهم للغير.





المغامر



في كل يوم حكاية ملهمة وقصة تروي تفاصيلها الأمكنة، وأناس تستعر نيران المقاومة في قلوبهم وأفكارهم كما تستعر نيران الحرب في أجواف المدافع.



في الموسم الرابع من برنامج المغامر سندع الأرض هي من تروي لنا قصص الصمود وبطولات التضحية ونعيش معها تفاصيل الحكاية.



يتواجد المغامر هذا الموسم في تلك المناطق التي شكلت حاضنة شعبية وجهادية للمقاومة في ولادتها وبداياتها المثقلة بالتعب والمعاناة حتى تحررت، وسيروي لنا كل يوم وقائع مختلفة عن حياة الناس ودورهم في تلك المناطق أثناء وقبل وبعد اجتياح الأرض الذي غير حياتهم.



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