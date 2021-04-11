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التحالف العربي يدمر صاروخا وطائرة مفخخة تجاه جازان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

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أعلن التحالف العربي بقيادة ، اعتراض صاروخ وطائرة مسيرة مفخخة أطلقتهما مليشيا الحوثي نحو جازان.

 

وقال التحالف في بيان اليوم الأحد، إن قواته تمكنت من اعتراض صاروخ وطائرة مسيرة مفخخة أطلقتهما مليشيا الحوثي نحو جازان.

 

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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