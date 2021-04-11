محلي المهرة يتسلم مساعدات رمضانية مقدمة من سلطنة عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم الأحد، مساعدات رمضانية مقدمة من سلطنة عمان .



وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيم، بجهود سلطنة عمان من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف مديريات المحافظة إضافة الى تقديم المساعدات الغذائية الرمضانية كل عام .

بدوره أشار رئيس الهيئة العمانية للأعمال الخيرية الشيخ محمد بن حمود الذهلي، أن المساعدات الغذائية لهذا العام قدرت بـ 102 قاطرة محملة بـ 24400 سلة غذائية مقدمة لكافة مديريات ومناطق محافظة المهرة.

حضر الاستلام مدراء عموم عدد من المديريات .