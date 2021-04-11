اخبار الخليج / اخبار اليمن

محلي المهرة يتسلم مساعدات رمضانية مقدمة من سلطنة عمان

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلي المهرة يتسلم مساعدات رمضانية مقدمة من سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم الأحد، مساعدات رمضانية مقدمة من سلطنة عمان .

 

وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيم، بجهود سلطنة عمان من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف مديريات المحافظة إضافة الى تقديم المساعدات الغذائية الرمضانية كل عام .

 

بدوره أشار رئيس الهيئة العمانية للأعمال الخيرية الشيخ محمد بن حمود الذهلي، أن المساعدات الغذائية لهذا العام قدرت بـ 102 قاطرة محملة بـ 24400 سلة غذائية مقدمة لكافة مديريات ومناطق محافظة المهرة.

 

حضر الاستلام مدراء عموم عدد من المديريات .

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا