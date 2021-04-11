وزير التخطيط يترأس اجتماع لجنة التسيير لبرنامج نظم ومعلومات الأمن الغذائي والانذار المبكر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع لجنة تسيير برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر وقد ترأس وفد اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد عبدالله باذيب ووزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن هانس جراندبرج وعدد من المسئولين الاجانب.



واكد وزير التخطيط على جهود القائمين على المشروع كما شكر جهة الدعم الفني للبرنامج (الفاو) وجهة الدعم المالي للبرنامج (الاتحاد الأوروبي) على جهودهم الداعمة.. مؤكداً على أهمية استمرار الدعم من أجل خلق الديمومة للبرنامج، وأهمية مساعدة البرنامج في الانتقال من الجانب الاغاثي إلى الجانب التنموي.

من جانبه اكد وزير الزراعة والثروة السمكية على أهمية توسيع أنشطة الإنذار المبكر لتشمل الجزر اليمنية ذات الأهمية في التنبؤ بمخاطر الأعاصير والكوارث البيئية.

وجرى خلال اللقاء تقديم ورقتين عن نشاط وحدة دعم البرنامج وأخرى عن نشاط السكرتارية الفنية للأمن الغذائي.

جدير بالذكر ان برنامج الأمن الغذائي والانذار المبكر يهدف إلى دعم البنية المؤسسية للأمن الغذائي لتمكينها من مساعدة الحكومة في صنع سياسات الأمن الغذائي مبنية على المعلومات المتكاملة ذات الصلة، ومن أبرز نجاحات هذا البرنامج الذي بدأ من عام 2013 هو بناء قاعدة معلوماتية وبنيه مؤسسية تتمثل في السكرتارية الفنية للأمن الغذائي على المستوى الوطني ووحدات التنسيق على مستوى المحافظات.

فيما أكد ممثل منظمة الفاو في اليمن وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم الفني والمالي من أجل التوسع في أنشطة المشروع بما يسهم في تلبية احتياجات الأمن الغذائي في اليمن.