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بلادنا: الإثنين المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أول أيام رمضان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الأوقاف والإرشاد  محمد عيضة شبيبة، إن غداً الإثنين، التحري لرؤية هلال شهر رمضان المبارك في اليمن.

 

وبهذا فإن اليمن تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت، الأحد، إنها استطلعت من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر رمضان المبارك 2021 لعام 1442 هجريا الموافق 2021.

 

بحسب بيان الدار، تبين أن الإثنين، هو المتمم لشهر شعبان 1442 وأن الثلاثاء الموافق 13 إبريل/نيسان الجاري هو أول أيام شهر رمضان 2021.

 

كما قالت المحكمة العليا ، الأحد، إن رؤية هلال شهر رمضان لم تثبت الليلة، موضحة أنها ستعقد جلسة مساء غد، الإثنين، ويصدر قرار بهذا الشأن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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