اختتام برنامج لتدريب 30 متطوعة في مهارات التمريض والإسعافات الأولية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم اليوم بمدينة مأرب، برنامج تدريبي لتأهيل 30 صحية متطوعة في مهارات التمريض والإسعافات الأولية، نظمته هيئة الإسناد الشعبي بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة.



هدف البرنامج الذي استمر 12 يوما إلى تدريب وتأهيل 30 متطوعة من جميع المحافظات على المهارات والمعارف الطبية الأساسية في تقديم الإسعافات الأولية واستقبال الحالات الطارئة.

وتضمن تطبيقا عمليا للمشاركات بكل المهارات والمعارف التي تلقينها في المستشفى العسكري بمدينة مأرب قبل توزيعهن بالتنسيق مع مكتب الصحة على عدد من المستشفيات الحكومية في مدينة مأرب لمباشرة عملهن عند الطلب.