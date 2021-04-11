الارياني ورئيس الاركان يتفقدان العمليات العسكرية في جبهات المنطقة السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اليوم ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المنطقة العسكرية السابعة.



وخلال الزيارة نقل الوزير تحيات القيادة السياسية ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السابعة.. مؤكدا ان فخامة الرئيس يولي ابطال الجيش الوطني في جبهات مارب اهتماما كبيرا ويتابع عن كثب تفاصيل العمليات العسكرية ويعول عليهم في صناعة الانتصارات وكسر عنجهية وصلف مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.

كما أكد أن الحكومة تولي الجيش الوطني اهتمامها كبيرا وأولوية قصوى في سبيل استعادة الدولة ولن تألوا جهدا في تقديم المزيد من الدعم حتى تحقيق النصر على مليشيات الحوثي الارهابية.

وقال " يؤكد لنا الواقع بجلاء من هم المرتزقة الحقيقيون عملاء طهران الذين باعوا ضمائرهم للشيطان ورهنوا اليمن للاطماع الفارسية وأن الشرعية بكافة مؤسساتها تخوض الحرب مسنودة بسواعد الابطال والتفاف شعبي واسع من أجل الدفاع عن قيم الدولة المسؤولة عن صون المكتسبات الوطنية ورعاية المواطنين وحماية مصالحهم وتقديم كافة الخدمات التي تضمن حياة مستقرة وآمنة للشعب".

وأشاد الارياني بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها الجيش الوطني وما يقوم به في سبيل تحرير الوطن من عصابة الحوثي الكهنوتية.. مشيرا الى ان السلام الحقيقي هو السلام الذي يضمن عودة الدولة وتحقيق العدل والمساواة والحرية التي ضحى من أجلها اليمنيون في كل الأوقات وفي مختلف الظروف، داعيا الاباء في مناطق سيطرة المليشيات الى الحفاظ على ابنائهم وتجنب الزج بهم في معارك الحوثي العبثية.

وثمن الوزير الدعم السخي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن في سبيل استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي والذي عمد بالتضحيات الكبيرة التي اختلط فيها الدم اليمني بالدم السعودي ايمانا بالمصير الواحد.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة أن الجيش الوطني يتحكم اليوم في الميدان ويتولى زمام المبادرة وهو قادم على الحسم والنصر وإنهاء الانقلاب والقضاء على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وحث بن عزيز كافة شرائح المجتمع والقوى الوطنية إلى الاضطلاع بدور أكبر تجاه المعركة الحالية والالتفاف حول الجيش الوطني حتى دحر مليشيات الحوثي وصولا لاستعادة الدولة وبنائها وتحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لكل أبناء الشعب اليمني، معبرا عن ثقته في القيادة السياسية والحكومة بدعم وإسناد الجيش بكل الأدوات التي يحتاجها في معركته مشيدا بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية المستمر وإسناد الجيش الوطني.

وخلال الزيارة التقى الوزير الارياني قائد مقاومة صنعاء وعضو مجلس النواب منصور الحنق وعدد من قيادات المقاومة وزعماء القبائل المساندة للجيش الوطني، مثمنا الدور البطولي الذي تقوم به المقاومة الشعبية في معركة استعادة الدولة.

وأكد الحنق على أن معنويات الابطال تناطح السماء وأن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية مصيرية ولا خيار فيها سوى النصر وتحرير كل شبر في اليمن من براثن هذه المليشيات.

من جهته رحب عمليات المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني بهذه الزيارة للاطلاع على سير العمليات القتالية للجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي وما يقدمه من بطولات وتضحيات كبيرة، مؤكدا استمرار قيادة وأفراد المنطقة السابعة في تقديم المزيد من التضحيات حتى دحر مليشيات الحوثي الارهابية.