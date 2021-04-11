تعز.. مواطنون يتهمون "الأغذية العالمي" بحرمان مديرية صالة من المساعدات

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر المئات من سكان مديرية صالة في مدينة تعز، الأحد، للمطالبة بصرف مخصصات المديرية من المساعدات الغذائية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة.



واتهم المحتجون خلال المسيرة التي انطلقت إلى أمام مبنى السلطة المحلية؛ برنامج الأغذية العالمي بإيقاف عملية توزيع المساعدات الغذائية منذ شهرين.



واعتبروا في بيان لهم، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الحرمان التي مارسها البرنامج لمدة ثلاثة أشهر العام الماضي.



وطالب المتظاهرون السلطة المحلية بتعويض المديرية بما حرمت منه خلال الفترة الماضية واستيعاب الأسر العائدة والنازحة في سجلات المنظمات الاغاثية.



كما شددوا على ضرورة إلزام الجهات العاملة في الاغاثة بصرف المساعدات الاغاثية في الوقت المحدد أسوة بباقي المديريات.



وأكد المتظاهرون في بيانهم أن المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي لم تشمل حتى 40% من سكان المديرية.



كما اعتبروا حرمان أبناء مديرية صالة من المساعدات الاغاثية لا يخرج عن كونه حرب على المديرية التي تعاني من ثنائية الحرب والحصار الحوثي منذ سنوات.

