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انتقالي حضرموت يطلع على تحضيرات إشهار نقابة كهرباء الجنوب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

اطلع الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، على التحضيرات لعقد مؤتمر إشهار نقابة عمال كهرباء الجنوب.

 

جرى ذلك خلال لقائة بمكتبه ، بمقر الهيئة بالمكلا ، صباح اليوم الأحد ، الأستاذ عوض سالم سعيد حمده ، نائب رئيس المجلس التنسيقي لنقابات كهرباء الجنوب ، الذي قدم شرحا عن الترتيبات التي يقوم بها المجلس التنسيقي ، لعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة في مدينة المكلا ، والأهداف المتوخاة من تأسيس هذا الكيان النقابي .

مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر وتشكيل نقابات لعمال وموظفي مؤسسات الكهرباء في المحافظات الجنوبية ، سيمثل خطوة مهمة في الدفاع عن مصالح العمال ومتابعة  حقوقهم ، والحفاظ على مكتسبات المؤسسات ، وتطويرها وحل الإشكاليات الطارئة فيها ، مما سيعكس نفسه إيجابا على مستوى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين  .

 

وعبرت قيادة انتقالي حضرموت عن مباركتها ودعمها ومساندتها لهذه التحركات القانونية ، التي من شأنها العمل على حلحلة  بعض الإشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي المهم في حياة المواطنين .

 

مؤكدة على أهمية السعي و العمل الجاد على تأسيس كيان يمثل الجميع ولايستثني أحدا ..

داعية اللجنة إلى بذل أقصى جهودها للتحضير الجيد للمؤتمر ، من خلال السعي والتواصل الجاد مع اللجان النقابية والموظفين في مؤسسات الكهرباء في مختلف محافظات الجنوب ..

متمنية أن يساهم تشكيل كيان نقابي جنوبي لعمال وموظفي الكهرباء ، في انتشال مؤسسات الكهرباء من أوضاعها الراهنة ، ويعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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