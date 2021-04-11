انتقالي حضرموت يطلع على تحضيرات إشهار نقابة كهرباء الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

اطلع الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، على التحضيرات لعقد مؤتمر إشهار نقابة عمال كهرباء الجنوب.



جرى ذلك خلال لقائة بمكتبه ، بمقر الهيئة بالمكلا ، صباح اليوم الأحد ، الأستاذ عوض سالم سعيد حمده ، نائب رئيس المجلس التنسيقي لنقابات كهرباء الجنوب ، الذي قدم شرحا عن الترتيبات التي يقوم بها المجلس التنسيقي ، لعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة في مدينة المكلا ، والأهداف المتوخاة من تأسيس هذا الكيان النقابي .

مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر وتشكيل نقابات لعمال وموظفي مؤسسات الكهرباء في المحافظات الجنوبية ، سيمثل خطوة مهمة في الدفاع عن مصالح العمال ومتابعة حقوقهم ، والحفاظ على مكتسبات المؤسسات ، وتطويرها وحل الإشكاليات الطارئة فيها ، مما سيعكس نفسه إيجابا على مستوى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

وعبرت قيادة انتقالي حضرموت عن مباركتها ودعمها ومساندتها لهذه التحركات القانونية ، التي من شأنها العمل على حلحلة بعض الإشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي المهم في حياة المواطنين .

مؤكدة على أهمية السعي و العمل الجاد على تأسيس كيان يمثل الجميع ولايستثني أحدا ..

داعية اللجنة إلى بذل أقصى جهودها للتحضير الجيد للمؤتمر ، من خلال السعي والتواصل الجاد مع اللجان النقابية والموظفين في مؤسسات الكهرباء في مختلف محافظات الجنوب ..

متمنية أن يساهم تشكيل كيان نقابي جنوبي لعمال وموظفي الكهرباء ، في انتشال مؤسسات الكهرباء من أوضاعها الراهنة ، ويعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.