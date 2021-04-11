توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين السلطة المحلية بدوعن ونقابة المهندسين اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى سالم أحمد بانخر المدير العام لمديرية دوعن، اليوم، المهندس عمر صالح باشنفر مندوب ومسؤول نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت، بمديرية دوعن.



وجرى في اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالمجال الهندسي للمشاريع بالمديرية وكذلك مساهمة نقابة المهندسين في اعداد وتقييم مقترحات المشاريع وتقديم الحلول الهندسية للمديرية.

وايضا في مايتعلق بالأشراف على تنفيذ الأعمال والتقييم الفني والمهني وعمل تقارير دورية لضمان التنفيذ الجيد وفق الأسس الفنية والهندسية للمشاريع بالاضافة إلى الاسهام في عمل الدراسات الفنية والهندسية للمشاريع وكذا مساعدة السلطة المحلية في إيجاد فرص عمل للمهندسين بالمديرية من خلال توجية السلطة المحلية للمرافق الحكومية ذات العلاقة بتسهيل عمل النقابة واشراكها في تنفيذ المشاريع وغيرها من المجالات التنموية بالمحافظة .

بدوره أبدى المدير العام لمديرية دوعن استعداد السلطة المحلية بالمديرية للتعاون مع نقابة المهندسين بحضرموت، كونها جهة رسمية مختصة بالعمل الهندسي .. مؤكدا انه انطلاقاً من هذا التعاون المشترك سيتم اشراك النقابة في جميع المشاريع بالمديرية خلال المدة القادمة .

وفي ختام اللقاء جرى التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين.