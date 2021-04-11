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تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

الخليج 365 - خاص

تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.

 

 

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي:

 

الثمد - سعر الكيلو 3500 ريال

الشروي - سعرالحوت 1550 ريال

الزينوب - سعرالحوت 3000 ريال

العيد (الساردين) - سعر الكيلو 1000 ريال

 

السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1800 ريال

 

المدية - سعرالكيلو 1700 ريال

 

سعراسماك البياض

الطمكري - سعر الحوت 8000 ريال

القصعر - سعر الحوت 6000 ريال

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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