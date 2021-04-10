مصرع أكثر من 50 عنصراً حوثياً بنيران أبطال الجيش في جبهتي المشجح والكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات _الخليج 365

لقي أكثر من 50 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجومًا لمليشيا الحوثي باتجاه مواقع في جبهتي الكسارة والمشجح، وأن المعركة انتهت بفرار المليشيات بعد مصرع 53 من عناصرها وجرح آخرين".

وأضاف" أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات العدو في الجبهتين ودمرت عربة مدرعة و3 أطقم، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عربة (بي ام بي) وعربتين مدرعة و5 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها".