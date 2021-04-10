الأوقاف تشكل لجنة لتحري هلال شهر رمضان المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شكلت وزارة الاوقاف والارشاد، اليوم ،لجنة مكونة من اصحاب الفضيلة والعلماء، لتحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.



وذكرت الوزارة في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، ان اللجنة المشكلة برئاسة الفلكي سالم بن عمر الجعيدي ستقوم بمراقبة وتحري رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم غدٍ الأحد 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 إبريل 2021م.

واشار البيان ، الى ان اللجنة ستباشر عملها في التحري من منطقتي عمران وفقم في العاصمة المؤقتة عدن، ومن المخا في محافظة تعز، والدريهمي في محافظة الحديدة، ومن منطقة لبعوس يافع في محافظة لحج..لافتاً الى ان اللجنة سترفع تقريرها إلى المحكمة العليا للمصادقة عليه، ثم إلى وزارة الأوقاف والارشاد للإعلان عن أول يوم من رمضان.