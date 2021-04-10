تكتل ٨ مارس ينضم جلسة استماع لنازحين ناجين من قصف المليشيات الحوثية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، جلسة استماع لنازحين في محافظة مأرب، تحت عنوان (النازحون في مأرب معاناة مستمرة وتجاهل دولي).



وفي الجلسة، استعرض النازحون المعاناة التي يعيشونها في مخيمات النزوح جراء القصف العشوائي على المخيمات من قبل مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.

واوضحت رئيسة تكتل 8 مارس الدكتورة وسام باسندوة، ان الانشطة التي ينفذها التكتل هي عمل تنسيقي بين التكتل وعدد من المنظمات المحلية ..مشيرة الى نزول فريق ميداني لزيارة مخيمات النازحين من اجل الاستماع لقضايا النازحين ومعاناتهم في ظل تجاهل المنظمات الدولية..مؤكدة أن هذه الجلسة توفر فرصة للنازحين لايصال صوتهم الى العالم والتعبير عن معاناتهم التي يعشونها جراء القصف الممنهج من قبل المليشيات الحوثية.