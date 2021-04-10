شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة على مدينة خميس مشيط السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها لإطلاق المليشيات الحوثية الطائرات المسيرة المفخخة على مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، واستمرارها في تعريض حياة المدنيين للخطر.



وأشادت الوزارة في بيان لها، بالجهود التي تبذلها قوات تحالف دعم الشرعية التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات بكل كفاءة واقتدار.

وجددت الوزارة، دعوتها إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ومواقف أكثر حزما ضد المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها.