اخبار الخليج / اخبار اليمن

بدء دورة تدريبية للعاملين الصحيين بالخوخة حول استخدام لقاح كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية للعاملين الصحيين بالخوخة حول استخدام لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة الخوخة محافظة الحديدة، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بتدريب العاملين الصحيين في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة حول استخدام لقاح (كوفيد-19).

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور علي الاهدل، ان الدورة التي ينفذها مكتب الصحة بالمحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطني للتحصين الموسع بوزارة الصحة بتمويل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، تهدف الى تدريب العاملين الصحيين في المديريات المحررة على كيفية التعاطي مع لقاح (كوفيد-19).

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا