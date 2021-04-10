شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية للعاملين الصحيين بالخوخة حول استخدام لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة الخوخة محافظة الحديدة، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بتدريب العاملين الصحيين في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة حول استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور علي الاهدل، ان الدورة التي ينفذها مكتب الصحة بالمحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطني للتحصين الموسع بوزارة الصحة بتمويل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، تهدف الى تدريب العاملين الصحيين في المديريات المحررة على كيفية التعاطي مع لقاح (كوفيد-19).