جامعة سيئون تنضم لاتحاد الجامعات العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن اتحاد الجامعات العربية، خلال مؤتمره العام المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، انضمام جامعة سيئون لعضوية الاتحاد.



ويأتي هذا القرار بعد نتائج المتابعة والتواصل بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة سيئون، جرى من خلالها الاطلاع على مختلف الكليات والمنشآت والتأكد من استيفائها جميع شروط ومعايير العضوية.

وأوضح رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري أن انضمام الجامعة للاتحاد سيفتح آفاق للتواصل والتعاون مع الجامعات العربية الأخرى وهو ما سيسهم في رفع مستوى أداء العملية التعليمية وتوسيع قنوات الاتصال مع الجامعات الأعضاء وتنويع مجالات الاستفادة من نشاطات وأعمال اتحاد الجامعات العربية فيما يتعلق بضبط جودة التعليم الجامعي، ودعم التميز البحثي لأعضاء هيئة التدريس وتحفيز الابداع الطلابي.