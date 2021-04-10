مناقشة الوضع الوبائي لكورونا وتجهيز طوارئ مستشفى شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ ابين ابوبكر حسين اليوم على الموقع المخصص لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ٢٠ ميجا بمدينة زنجبار وآلية ربطها بشبكة الكهرباء وغيرها من الامور الفنية المتعلقة بذلك والتي من خلالها ستقوم الشركات بتقديم عروضها الفنية والمالية وتنفيذها بنظام ( بي او او تي).



كما قام المحافظ بزيارة محطة كهرباء ابين و شبكة النقل 33 ك. ف القريبة من الموقع المحدد لإنشاء محطة الطاقة الشمسية الكائن في منطقة زنجبار.

ومن المتوقع الإعلان عن مناقصة المحطة مطلع يونيو القادم وستتقدم ٥ شركات أجنبية بتمويل حكومي وخاص.