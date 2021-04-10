محافظ ابين يتفقد موقع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجا

كما قام المحافظ بزيارة محطة كهرباء ابين و شبكة النقل 33 ك. ف القريبة من الموقع المحدد لإنشاء محطة الطاقة الشمسية الكائن في منطقة زنجبار.

اطلع محافظ ابين ابوبكر حسين اليوم على الموقع المخصص لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ٢٠ ميجا بمدينة زنجبار وآلية ربطها بشبكة الكهرباء وغيرها من الامور الفنية المتعلقة بذلك والتي من خلالها ستقوم الشركات بتقديم عروضها الفنية والمالية وتنفيذها بنظام ( بي او او تي).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012