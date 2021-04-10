شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل محمد المصلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى محسن وعلي وزيد محمد المصلي في وفاة والدهم المناضل العميد محمد صالح احمد المصلي.
واشار الرئيس الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته في مختلف المواقع القيادية التي شغلها.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.