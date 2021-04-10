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الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل محمد المصلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى محسن وعلي وزيد محمد المصلي في وفاة والدهم المناضل العميد محمد صالح احمد المصلي.

واشار الرئيس الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته في مختلف المواقع القيادية التي شغلها.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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