اعادة تشغيل الرحلات الجوية من والى مطار الريّان الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن اليوم تسيير رحلات الطيران عبر مطار الريّان الدولي ثالث اكبر المطارات اليمنية بعد فترة توقف دامت قرابة خمسة أعوام.



واوضحت مسؤولة قطاع النقل الجوي بوزارة النقل ديما عبدالقوي ان اعادة افتتاح المطار وتدشين شركة الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الداخلية عبر المطار، تمثل خطوة هامة في اطار جهود واهتمام الوزارة لإعادة تحديث وتطوير قطاع النقل ضمن خطة تشمل أيضا اعادة تطوير مطار عدن الدولي بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة النقل والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وكان رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد ومدير منطقة اليمنية بمحافظة عدن اكدا الحرص على اعادة تشغيل كافة المطارات في المناطق المحررة والتي من شأنها تخفيف معاناة المسافرين وخاصة المرضى وكبار السن والاطفال.