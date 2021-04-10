البركاني يشيد بدور البرلمان العربي المساند للشعب اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، بالدور الفاعل للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، ومساندته الدائمة للشعب اليمني وقضيته العادلة ووقوفه مع الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في مواجهة الإنقلاب الحوثي المدعوم من إيران، ومواقف البرلمان العربي الداعمة لإتفاق الرياض والمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية.



ونوه بالتطورات والتحديثات المستمرة في أداء البرلمان العربي والذي يعكس حنكة رئاسة البرلمان وبما يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال لقاءه امس اعضاء الشعبة البرلمانية اليمنية في البرلمان العربي على هامش اجتماعات دورة البرلمان العربي المنعقدة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

واستمع رئيس مجلس النواب، لعرض موجز من أعضاء الشعبة، حول أعمال الدورة الحالية وما تتضمنه من تطورات في أعمال البرلمان العربي ومن أهمها عقد دورة برلمانية خاصة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي والرد على الهجمات الممنهجة التي تستهدف بعض الدول العربية بإصدار تقارير وبيانات مسيسة ومتجنية.

كما استعرض المواضيع المقترح عرضها على الدورة الحالية في البرلمان العربي حول مستجدات حقوق الإنسان في اليمن والعالم العربي وما يقوم به البرلمان العربي في مجال الاهتمام بمكافحة الإرهاب والتي تمثل أحد أولويات البرلمان العربي إلى جانب حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وعبر رئيس مجلس النواب، عن شكره لأعضاء الشعبة اليمنية في البرلمان العربي وما يقومون به من مشاركة ملحوظة في أعمال البرلمان .. مشيدا بمواقف وفود الدول العربية الداعمة لكل ما يخدم العمل العربي المشترك ووقوفهم المستمر مع الجمهورية اليمنية.