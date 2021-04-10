تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الأسماك في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مؤخرا، فيما لا يزال سعر سمك التونة "الثمد" المفصل لدى أبناء المحافظة باهضا حتى الآن.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها في حضرموت.. وهي كالتالي:

الثمد - سعر الكيلو 3500 ريال

الشروي - سعرالحوت 3000 ريال

الزينوب - سعرالحوت 3000 ريال

السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1500- 2000 ريال

المدية - سعرالكيلو 1800 ريال

سعراسماك البياض

الطمكري - سعر الحوت 7000 ريال

القصعر - سعر الحوت 2500 ريال