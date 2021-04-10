مقتل 30 عنصراً حوثياً وتدمير آليات في مواجهات غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت القوات الحكومية، مصرع 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية وجرح آخرين غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "مجاميع حوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها يوم أمس في جبهة الكسارة، إلا أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تعاملوا مع تلك المجاميع".

وأكد، أن المعركة انتهت بمصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف المصدر، إن مدفعية الجيش دمّرت عربة مدرعة و3 أطقم تابعة للمليشيا وسقوط كل من عليها بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف أطقماً حوثية أخرى بالقرب من جبهة الكسارة ومصرع جميع من على متنها