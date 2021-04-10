قتيلان في محافظة إب بحادثين منفصلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

قتل مواطنان بحادثين منفصلين في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وذكر سكان محليون، أن مواطناً قتل بإحدى البلدات برصاص مسلح بعد ساعات من تسجيل خمسة قتلى وجرحى بعدد من مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأضاف السكان أن المواطن القتيل يدعى "محسن أحمد عبدالله صالح المقرعي" 30 عاماً، وقتل برصاص شقيقه "ابراهيم" 32 عاماً، بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب.

وفي مديرية حبيش شمال محافظة إب، قتل مواطن برصاص شقيقه، بخلاف على قطعة أرض.

وذكرت مصادر محلية، أن المواطن "محمد عبدالله الشيخ المرغمي" قُتل برصاص شقيقه "مختار عبدالله الشيخ المرغمي" بعد أن أفرغ في جسده ست طلقات نارية أردته قتيلا على الفور.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة