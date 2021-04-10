شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيات الحوثية تمنع إدخال أسطوانات الأكسجين إلى مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

الخليج 365 ـ تعز

منعت مليشيا الحوثي وصول أسطوانات الأكسجين إلى مدينة تعز، التي تعاني من نقص حاد في الأكسجين بالتزامن مع انتشار واسع لفيروس كورونا.



وقالت مصادر محلية، إن محافظ تعز المعين من قبل المليشيات "سليم مغلس" فرض جبايات كبيرة على دخول أسطوانات الأكسجين، واشترط للسماح بدخولها طبع ملصقات على الأسطوانات تفيد بتقديمها كمعونات من قبل الحوثيين.

ومنذ خمسة أعوام تفرض مليشيات الحوثي الانقلابية حصارا على مدينة تعز، وترفض فتح منافذ المدينة، مما يضطر المواطنين إلى سلوك طرق وعرة تستغرق مسافتها نحو سبع ساعات، في وقت تواصل فيه قصف أحياء المدينة وقنص سكانها