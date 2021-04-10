قوات الجيش تفشل هجمات للحوثيين في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

افشلت القوات الحكومية، هجمات شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة الجوف، (شمالي شرق اليمن).



وقال مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين هي الأعنف، شرقي مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن المواجهات اندلعت عقب هجمات شنتها مليشيا الحوثي باتجاه العديد من مواقع القوات الحكومية الواقعة إلى الشرق من منطقة بئر المرازيق.

وأضافت المصادر، أن المواجهات تخللها تبادل للقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة في جبهات النضود، ودحيضة، والجدافر.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات ترافقت مع سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية في مناطق مختلفة شرقي الجوف، بالتزامن مع أخرى مماثلة استهدفت الحوثيين في مديرية خب الشعف، شمالي المحافظة.

وأسفرت المواجهات المسلحة وغارات التحالف العربي، وفقاً للمصادر، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، علاوة على تدمير آليات وعربات قتالية تابعة للمليشيا