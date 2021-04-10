حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وجاف بوجه عام ومن المتوقع ان تتشكل قطع من السحب الركامية المنخفضة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والشمالية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وأضافت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً بشكل عام حار ورطب نهاراً. والرياح معتدلة إلى نشطة جنوبية شرقية تتراوح سرعتها مابين 08 إلى 18 عقدة على السواحل الشرقية والجنوبية، جنوبية شرقية إلى جنوبية على السواحل الغربية قد تصل أقصى سرعة لها إلى أكثر من 24 عقدة تعمل على إضطراب البحر وبالتالي ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة بوجه عام، جافة حارة نهاراً والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها مابين 05 إلى 15 عقدة.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 05 إلى 15 عقدة .

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين:

- في المناطق الصحراوية والسواحل الشرقية من الأجواء الحارة نهاراً.

- الصيادين ومرتادي البحر على السواحل الغربية والأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب من إضطراب البحر وإرتفاع الموج