طيران التحالف يدمر دبابات الحوثي في البيضاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف العربي غارات جوية على مواقع الحوثيين في البيضاء. وقال مصدر محلي إن غارات لطيران التحالف دمرت دبابتين تابعة لجماعة الحوثي بالسوادية كانت في طريقها الى جبهة مراد جنوبي محافظة مأرب. وتشهد البيضاء معارك عنيفة مؤخرا بين القوات الحكومية والحوثيين وسط سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الطرفين.

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