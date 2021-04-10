شكرا لبحثكم عن خبر صورة مؤلمة من ردفان.. كورونا ينتشر والمرضى يفترشون الشارع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناشد الصحفي وليد المانعي الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بسرعة إغاثة مديريات ردفان الأربع وقال المانعي عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” كورونا يفتك بأهالي مديرية ردفان وهناك نقص حاد بالطواقم الصحية والمستلزمات الطبية في ظل غياب شبه تام للسلطات. وتابع المانعي حديثه بأن الأهالي يصارعون جائحة كورونا وحيدين وبقدرات بسيطه إنهكتهم دون أن يلتفت إليهم أحد من منظمات صحية وسلطات حكومية هذا وناشد الصحفي المانعي الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بسرعة التدخل لإنقاذ المئات من المصابين الذين يصارعون الموت يومياً بأروقة المرافق الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة مؤلمة من ردفان.. كورونا ينتشر والمرضى يفترشون الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.