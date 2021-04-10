شكرا لبحثكم عن خبر قناص حوثي يجرح شاب في تعز وهو يصلي بمنزله .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصيب شاب في تعز برصاص قناص حوثي وهو يصلي في منزله. وقال مصدر محلي لكريتر سكاي: اخترقت رصاصة قناص حوثي جسد الشاب صدام مرشد امس الجمعة وهو في منزله يصلي المغرب. ويذكر أن الرصاصة اخترقت جسد الشاب في شارع الأربعين اتجاه الدفاع الجوي بمدينة تعز. وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها قناصات الحوثيين بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين

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