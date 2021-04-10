شكرا لبحثكم عن خبر لا للصداع في رمضان .. نصائح طبية هامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس نصائح هامة للتخفيف من الشعور بالصداع في شهر رمضان المبارك .

وأكدت " صحة المدينة المنورة " أنه يمكن التخلص من الصداع الذي قد ينتج نتيجة التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين من خلال اتباع النصائح التالية :

- التقليل التدريجي للإستهلاك اليومي للكافيين والتدرخين .

- تجنب الإجهاد الذهني والبدني .

- اتباع نظام غذائي صحي .

- شرب كمية كافية من السوائل .

- الحصول على قسط كافي من النوم .

- ممارسة الرياضة بإنتظام .

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