شكرا لبحثكم عن خبر لا للصداع في رمضان .. نصائح طبية هامة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس نصائح هامة للتخفيف من الشعور بالصداع في شهر رمضان المبارك .
وأكدت " صحة المدينة المنورة " أنه يمكن التخلص من الصداع الذي قد ينتج نتيجة التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين من خلال اتباع النصائح التالية :
- التقليل التدريجي للإستهلاك اليومي للكافيين والتدرخين .
- تجنب الإجهاد الذهني والبدني .
- اتباع نظام غذائي صحي .
- شرب كمية كافية من السوائل .
- الحصول على قسط كافي من النوم .
- ممارسة الرياضة بإنتظام .
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