شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يهاجم(الكاذب) طارق محمد صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن قائد عسكري كبير "فضل عدم ذكر اسمه" هجوما عنيفا على العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد القوات المشتركة بالساحل الغربي واصفا إياه ب"الكاذب".

يأتي ذلك بعد التصريحات التي ألقاها العميد طارق مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

وقال طارق إنه عرض في وقت سابق تحريك بعض قواته إلى مأرب لمساندة الجيش الوطني، لكن اجتماعا بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ناقش العرض ورد بأن قوات الجيش هناك لا تحتاج إسناد.

القائد العسكري فنّد كل هذه التصريحات ووصفها بالتصريحات الكاذبة.

وقال القائد العسكري إن التصريحات التي أدلى بها طارق للأسف تصريحات كاذبة وأنها لم تحصل أبدا، بل ما حصل هو العكس تماما، حيث أن طارق لم يجب على طلب حكومي عملياتي بتحريك قوات إلى مأرب.

واستغرب القائد العسكري كيف لطارق أن يصرح مثل هذا التصريح الكاذب "على حد وصفه" الذي سرعان ما سينكشف وتظهر حقيقة طارق.

هذا وقد أدلى العميد طارق صالح يوم أمس بتصريحات مهمة في مقابلة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.