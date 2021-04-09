الخدمة المدنية تعلن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة والتأمينات، عن مواعيد الدوام الرسمي لموظفي القطاع الحكومي، خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1442هـ.



وحددت الوزارة في التعميم الذي وزعته على فروع مكاتبها في المحافظات ونشرته على موقعها الإلكتروني، الليلة الماضية، حددت فترة الدوام الرسمي بخمس ساعات تبدأ من العاشر صباحاً وتنتهي الثالثة عصراً.



وأتاحت الوزارة الخيارات لوحدات الخدمة العامة التي "لا يتناسب التوقيت المحدد مع طبيعة عملها، أن تحدد الفترة المناسبة لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على أن لا تقل ساعات العمل عن خمس ساعات في أي حال من الأحوال".



ونوه التعميم إلى أن الوزارة، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة بموجب أحكام هذا التعميم، كما ألزم مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في السلطات المحلية تنفيذ حملات تفتيشية في جميع وحدات الخدمة العامة الخاضعة لسلطتها وذلك خلال النصف الأول والنصف الثاني من الشهر وإعداد تقارير بالنتائج وارسالها إلى ديوان الوزارة.