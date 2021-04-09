شكرا لبحثكم عن خبر *المبعوث السويدي يتفقد أوضاع النازحين بمخيم السويداء بمأرب* والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سمبني ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح الأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين في مخيم السويداء غرب المحافظة واطلعا على آثار القصف الصاروخي والمدفعي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على المخيم خلال الفترة الماضية.

وتعرفا من مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، على معاناة النازحين وأوضاعهم الإنسانية المأساوية نتيجة نزوحهم المتكرر بعد استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمخيماتهم وقصفها بالصواريخ والمدفعية الثقيلة بصورة مستمرة.

وعبر المبعوث السويدي عن أسفه للوضع الإنساني الصعب للنازحين في مخيم السويداء واضطرارهم للنزوح مرات عديدة.

وأكد أن النازحين يستحقون الحياة بشكل أفضل..مشددا على ضرورة وقف استهداف النازحين والمدنيين بشكل عام وأن يكونوا في مأمن من الحرب.

وكان المبعوث السويدي قد التقى بممثلات عن رابطة أمهات المختطفين وتعرف منهن على حجم المعاناة التي يقاسيها المختطفون في سجون مليشيا الحوثي منذ سنوات وتعرضهم للتصفية تحت التعذيب وأبشع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم.