الحديدة.. قصف مدفعي حوثي يستهدف القرى السكنية في الجبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

شنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، اليوم الجمعة 9 أبريل، قصفا مدفعيا على القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة. واطلقت مليشيات الحوثي عدداً من قذائف الهاون الثقيل على القرى السكنية ومنازل المدنيين في المنطقة. ورافق القصف العشوائي استهداف بالأسلحة المتوسطة من مسلحي الحوثيين ما تسبب في ترويع المدنيين القاطنين بمنازلهم.

